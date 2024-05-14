МО: военные России взяли в плен боевиков «Кракена» и «Братства» под Харьковом

Российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»** в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России опубликовало кадры с боевиками неонацистских формирований «Кракен» и «Братство».

Их взяли в плен российские бойцы группировки войск «Север» во время боевых действий в Харьковской области, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении была частично уничтожена батальонная тактическая группа ВСУ, собранная из украинских солдат, а также боевиков «Кракена» и РДК***.

*«Кракен» — запрещённая в России организация.

**«Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.

***«Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.