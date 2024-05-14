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МО: военные России взяли в плен боевиков «Кракена» и «Братства» под Харьковом

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Российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»** в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
МО: военные России взяли в плен боевиков «Кракена» и «Братства» под Харьковом
  • © Vladimir Baranov/Globallook Press

Министерство обороны России опубликовало кадры с боевиками неонацистских формирований «Кракен» и «Братство».

Их взяли в плен российские бойцы группировки войск «Север» во время боевых действий в Харьковской области, пояснили в ведомстве.  

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении была частично уничтожена батальонная тактическая группа ВСУ, собранная из украинских солдат, а также боевиков «Кракена» и РДК***. 

*«Кракен» — запрещённая в России организация.  

**«Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России. 

***«Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России. 

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