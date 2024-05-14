МО: военные России взяли в плен боевиков «Кракена» и «Братства» под Харьковом
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Министерство обороны России опубликовало кадры с боевиками неонацистских формирований «Кракен» и «Братство».
Их взяли в плен российские бойцы группировки войск «Север» во время боевых действий в Харьковской области, пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении была частично уничтожена батальонная тактическая группа ВСУ, собранная из украинских солдат, а также боевиков «Кракена» и РДК***.
*«Кракен» — запрещённая в России организация.
**«Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.
***«Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.