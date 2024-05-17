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Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум

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Президент России Владимир Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум, там он предложил подробно обсудить сотрудничество двух стран, в том числе на территориях опережающего развития.
Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум
  • РИА Новости

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на IX Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития, где создаются удобные преференциальные режимы ля внешних инвесторов», — сказал Владимир Путин, выступая на VIII Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт 3—6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

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