Президент России Владимир Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум, там он предложил подробно обсудить сотрудничество двух стран, в том числе на территориях опережающего развития.

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на IX Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития, где создаются удобные преференциальные режимы ля внешних инвесторов», — сказал Владимир Путин, выступая на VIII Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт 3—6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.