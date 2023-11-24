ВЭФ пройдёт 3—6 сентября 2024 года на площадке ДВФУ во Владивостоке

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт 3—6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

Об этом заявили в фонде «Росконгресс».

Как сказано в сообщении, в следующем году с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдёт IX ВЭФ, ставший авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

Ранее президент России Владимир Путин поручил утвердить планы соцэкономразвития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года.

15 сентября полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в прошедшем Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тыс. человек из 62 стран.