ВЭФ пройдёт 3—6 сентября 2024 года на площадке ДВФУ во Владивостоке
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Об этом заявили в фонде «Росконгресс».
Как сказано в сообщении, в следующем году с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдёт IX ВЭФ, ставший авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.
Ранее президент России Владимир Путин поручил утвердить планы соцэкономразвития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года.
15 сентября полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в прошедшем Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тыс. человек из 62 стран.