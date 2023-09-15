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Трутнев: делегации из 62 стран приняли участие в ВЭФ

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Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приняли участие более 7 тыс. человек из 62 стран.
Трутнев: делегации из 62 стран приняли участие в ВЭФ
  • РИА Новости

«Он (прошедший ВЭФ. — RT) подводит итоги десяти лет работы Министерства по развитию Дальнего Востока. В нём приняли участие более 7 тыс. человек — это такая традиционная цифра... 62 страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Трутнев заявил, что Северный морской путь сейчас приобретает глобальное значение.

Также сообщалось, что в рамках ВЭФ глава Владивостока Константин Шестаков подписал соглашение по благоустройству территории, прилегающей к Токарёвскому маяку.

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