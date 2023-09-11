Узнать больше

На ВЭФ-2023 подписано соглашение по благоустройству территории Токарёвского маяка

Короткая ссылка
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Владивостока Константин Шестаков подписал соглашение по благоустройству территории, прилегающей к Токарёвскому маяку.
На ВЭФ-2023 подписано соглашение по благоустройству территории Токарёвского маяка
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media.

Соглашение подписали с компанией FESCO.

«Мы вместе с компанией выбрали площадку, общественное пространство — территорию, примыкающую к Токарёвскому маяку, которую и приведём в порядок совместными усилиями», — отметил глава города в своём Telegram-канале.

Шестаков также отметил, что будущую концепцию обсудят с жителями Владивостока.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить