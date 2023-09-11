На ВЭФ-2023 подписано соглашение по благоустройству территории Токарёвского маяка

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Владивостока Константин Шестаков подписал соглашение по благоустройству территории, прилегающей к Токарёвскому маяку.

Об этом сообщает zr.media.

Соглашение подписали с компанией FESCO.

«Мы вместе с компанией выбрали площадку, общественное пространство — территорию, примыкающую к Токарёвскому маяку, которую и приведём в порядок совместными усилиями», — отметил глава города в своём Telegram-канале.

Шестаков также отметил, что будущую концепцию обсудят с жителями Владивостока.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума.