Трутнев: Дальнему Востоку нужно развивать инфраструктуру Восточного полигона

Дальний Восток должен развивать инфраструктуру по модернизации Восточного полигона, по увеличению перевалочной мощности портов, при этом Северный морской путь сейчас приобретает глобальное значение.

Такое заявление сделал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» «Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее» в рамках ВЭФ.

Он напомнил, что за 10 лет в макрорегион привлекли более 3,4 трлн рублей инвестиций, построили 673 предприятия, а также организовали 125 тыс. рабочих мест. Кроме того, в ДФО реализовали важные проекты, например, судостроительный комплекс «Звезда», Амурский газоперерабатывающий и газохимические заводы и так далее.

Трутнев отметил, что изменения связаны с разворотом экспортных поставок России на Восток, а это увеличило нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль, на Транссиб, на порты.

«Этот разворот требует от нас значительно более энергичных действий по развитию инфраструктуры, по модернизации Восточного полигона, по увеличению перевалочной мощности портов. Новые значения начинает приобретать развитие Северного морского пути», — сказал Трутнев.

Ранее сообщалось, что в рамках ВЭФ глава Владивостока Константин Шестаков подписал соглашение по благоустройству территории, прилегающей к Токарёвскому маяку.