Путин поручил утвердить планы соцэкономразвития городов ДВФО до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы соцэкономразвития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года.

«Утвердить планы комплексного социально-экономического развития... городских округов на период до 2030 года», — говорится в перечне поручений главы государства.

Ответственными назначены российский премьер Михаил Мишустин и региональные власти. Доклад нужно предоставить 25 декабря 2023 года.

Ранее Мишустин заявил, что кабмин планирует подготовить план по авиаперевозкам в ДФО до 1 марта.

Мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе ВЭФ-2023 рассказал о готовящихся крупных инфраструктурных проектах, в том числе и на острове Русский.