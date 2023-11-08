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Путин поручил утвердить планы соцэкономразвития городов ДВФО до 2030 года

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Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы соцэкономразвития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года.
Путин поручил утвердить планы соцэкономразвития городов ДВФО до 2030 года
  • РИА Новости

«Утвердить планы комплексного социально-экономического развития... городских округов на период до 2030 года», — говорится в перечне поручений главы государства.

Ответственными назначены российский премьер Михаил Мишустин и региональные власти. Доклад нужно предоставить 25 декабря 2023 года.

Ранее Мишустин заявил, что кабмин планирует подготовить план по авиаперевозкам в ДФО до 1 марта.

Мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе ВЭФ-2023 рассказал о готовящихся крупных инфраструктурных проектах, в том числе и на острове Русский.

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