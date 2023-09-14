Мэр Владивостока рассказал о достигнутых на ВЭФ соглашениях по развитию города

Мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе ВЭФ-2023 рассказал о готовящихся крупных инфраструктурных проектах, в том числе и на острове Русский.

На форуме подписано концессионное соглашение с Корпорацией развития Приморского края о строительстве школы на 1100 мест, а федеральный застройщик — компания ФСК — займётся благоустройством парка Минного городка, знакового места для Владивостока, сообщил мэр в интервью сайту kp.ru.

Также, по его словам, реорганизация ждёт и ряд других значимых площадок, например самый известный маяк Владивостока — Токаревский.

В свою очередь, компания «Аквапарадайз» уже приступила к строительству водного комплекса на острове Русский. Это значимый для региона проект, отметил Шестаков.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе ВЭФ-2023 заявил, что разработанные и действующие меры по поддержке и снижению проверок бизнеса окажут положительное воздействие на социально-экономическую ситуацию на Дальнем Востоке.