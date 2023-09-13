На ВЭФ рассказали о мерах поддержки бизнеса на Дальнем Востоке

Разработанные и действующие меры по поддержке и снижению проверок бизнеса окажут положительное воздействие на социально-экономическую ситуацию на Дальнем Востоке, заявил на полях форума генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Для этого есть все возможности: нормативная база, внедрение современных технологий в госуправлении и экономике», — подчеркнул Краснов.

Как отметил накануне президент страны Владимир Путин, для развития промышленных комплексов и высокотехнологичных производств, а также создания новых рабочих мест на Дальнем Востоке были предложены особые налоговые, административные и таможенные преференции.

Также власти взяли на себя строительство инфраструктуры и подведение сетей к индустриальным площадкам, добавил глава государства. По его словам, такая поддержка бизнеса ведётся на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, хотя к этому порту прибавлены уже и другие территории.

«С прошлого года особый преференциальный режим запущен на Курильских островах, причём с ещё более льготными условиями, чем в территориях опережающего развития: там и срок действия льгот выше, и само снижение налогов больше», — подчеркнул Путин.

Кроме того, для привлечения мировых компаний и стартапов в российскую юрисдикцию на острове Русский планируется построить современный деловой центр класса А. Об этом на полях ВЭФ договорилась компания «Интеррос» с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Общая площадь центра должна составить около 15 тыс. кв. м, а его стоимость оценивается более чем в 2 млрд рублей.

«Создание и строительство такого делового центра поможет бизнесу приходить на остров Русский, создаст нормальные условия для развития не только для бизнеса, но и горожан», — рассказал генеральный директор компании «Интеррос» Сергей Батехин.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что темп прироста инвестиций в регионах Дальнего Востока заметно превышает среднероссийские показатели.