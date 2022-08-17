Болгария запретит экспорт древесины из-за дефицита дров
- РИА Новости
«В сельском хозяйстве много проблем, сейчас у нас нехватка древесины. Сегодня я распоряжусь прекратить экспорт древесины в третьи страны (не входящие в ЕС)», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что в настоящий момент в Софии желающие купить дрова для обогрева зимой должны заплатить $94 за куб против порядка $50 за куб в прошлом году.
Ранее сообщалось, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.