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Болгария запретит экспорт древесины из-за дефицита дров

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Министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев в эфире телеканала bTV заявил, что страна запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров.
Болгария запретит экспорт древесины из-за дефицита дров
  • РИА Новости

«В сельском хозяйстве много проблем, сейчас у нас нехватка древесины. Сегодня я распоряжусь прекратить экспорт древесины в третьи страны (не входящие в ЕС)», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что в настоящий момент в Софии желающие купить дрова для обогрева зимой должны заплатить $94 за куб против порядка $50 за куб в прошлом году.

Ранее сообщалось, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.

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