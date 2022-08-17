Болгария запретит экспорт древесины из-за дефицита дров

Министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев в эфире телеканала bTV заявил, что страна запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров.

«В сельском хозяйстве много проблем, сейчас у нас нехватка древесины. Сегодня я распоряжусь прекратить экспорт древесины в третьи страны (не входящие в ЕС)», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что в настоящий момент в Софии желающие купить дрова для обогрева зимой должны заплатить $94 за куб против порядка $50 за куб в прошлом году.

Ранее сообщалось, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.