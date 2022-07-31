Volkskrant: жители Нидерландов запасаются дровами, опасаясь нехватки газа зимой

Газета Volkskrant сообщает, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.

Как отмечает газета, в пресс-службе поставщика дров NHK сообщили, что продажи каминов и печей сильно растут.

С лета прошлого года, когда цены на газ начали расти, продажи дровяных печей выросли примерно на 30%. Продажи гораздо более чистых газовых каминов и печей, с другой стороны, резко упали.

Уточняется, что спрос на дровяные печи и камины в настоящее время настолько высок, что отрасль испытывает дефицит.

Предполагается, что в перспективе интерес к отоплению дровами может привести к загрязнению воздуха.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE сообщало, что среднемесячная цена на газ на европейской бирже выросла почти на 50% — с $1180 за 1 тыс. куб. м в прошлом месяце до порядка $1805 в текущем.