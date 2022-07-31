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РИА Новости: средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%

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Среднемесячная цена на газ на европейской бирже выросла почти на 50% — с $1180 за 1 тыс. куб. м в прошлом месяце до порядка $1805 в текущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
РИА Новости: средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%
  • Gettyimages.ru

По мнению опрошенных агентством экспертов, напряжённость с поставками из России продолжает давить на рынок региона.

В материале упоминается, что фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне $1530—2385, при этом в 2021 году в этом же месяце они находились на уровне ниже $500.

«Сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов, определяющими среди них являются снижение поставок из России и неопределенность с перспективами их восстановления», — рассказал руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

Также на подорожание газа в Европе повлияли жаркая погода и сокращение генерации энергии из альтернативных источников, отметил он.

27 июля биржевые цены на газ в Европе превысили $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.

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