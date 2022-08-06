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NHK: в Японии выявлен третий случай заражения оспой обезьян

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В Японии зафиксирован третий случай заражения оспой обезьян.

Об этом информирует телеканал NHK.

Отмечается, что заразившийся мужчина приписан к базе ВВС США «Йокота».

По данным телеканала, мужчина не выезжал в последнее время за пределы Японии, однако имел контакт с кем-то, кто недавно прибыл в страну.

Мужчина госпитализирован, угрозы его здоровью нет.

Ранее в ВОЗ заявили о наличии в мире 16 млн доз вакцины от оспы обезьян.

Инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовали в беседе с НСН прививаться перед поездкой за рубеж.

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