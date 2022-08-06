NHK: в Японии выявлен третий случай заражения оспой обезьян
Об этом информирует телеканал NHK.
Отмечается, что заразившийся мужчина приписан к базе ВВС США «Йокота».
По данным телеканала, мужчина не выезжал в последнее время за пределы Японии, однако имел контакт с кем-то, кто недавно прибыл в страну.
Мужчина госпитализирован, угрозы его здоровью нет.
Ранее в ВОЗ заявили о наличии в мире 16 млн доз вакцины от оспы обезьян.
Инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовали в беседе с НСН прививаться перед поездкой за рубеж.