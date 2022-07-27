В ВОЗ заявили о наличии в мире 16 млн доз вакцины от оспы обезьян

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о наличии в мире 16 млн доз вакцины от оспы обезьян.
В ВОЗ заявили о наличии в мире 16 млн доз вакцины от оспы обезьян
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«Одна вакцина от оспы была одобрена в Канаде, ЕС и США и от оспы обезьян... В мире доступно около 16 млн доз этой вакцины. Однако их большая часть не расфасована, а это означает, что потребуется несколько месяцев, чтобы заполнить флаконы и подготовить их к использованию», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что рассматривается возможность использования ещё двух вакцин от оспы обезьян.

Ранее Гебрейесус заявил, что ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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