ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.
ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян
  • РИА Новости

Об этом он сказал на брифинге.

«ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих нескольких половых партнёров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян», — цитирует его РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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