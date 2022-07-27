Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.

Об этом он сказал на брифинге.

«ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих нескольких половых партнёров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян», — цитирует его РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.