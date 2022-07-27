ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян
- РИА Новости
Об этом он сказал на брифинге.
«ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих нескольких половых партнёров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян», — цитирует его РИА Новости.
Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.