В ВОЗ сообщили, что в мире выявлено более 18 тысяч случаев заболевания оспой обезьян

В мире выявлено более 18 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«К настоящему моменту выявлено более 18 тыс. случаев в 78 странах», — приводит ТАСС его слова.

Гебрейесус добавил, что более 70% случаев выявлены в Европе, ещё 25% — в Американском регионе.

«На данный момент также зарегистрировано пять смертей», — отметил глава ВОЗ.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.