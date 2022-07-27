В ВОЗ сообщили, что в мире выявлено более 18 тысяч случаев заболевания оспой обезьян
- РИА Новости
«К настоящему моменту выявлено более 18 тыс. случаев в 78 странах», — приводит ТАСС его слова.
Гебрейесус добавил, что более 70% случаев выявлены в Европе, ещё 25% — в Американском регионе.
«На данный момент также зарегистрировано пять смертей», — отметил глава ВОЗ.
Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.