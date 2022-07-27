Специалисты центра «Вектор» выделили штамм вируса оспы обезьян у заболевшего

Учёные ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего.

«Да, из клинического образца заболевшего учёные ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле.

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.