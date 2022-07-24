В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле

Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, необходимости в дополнительных противоэпидемических мерах нет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России нет необходимости во ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян… Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении в Telegram.

В ведомстве добавили, что на границах усилили санитарно-карантинный контроль, возможность оперативного тестирования на оспу обезьян есть на всей территории России,

Кроме того, медицинский персонал ознакомлен с порядком действий при выявлении людей с подозрением на инфицирование.

Ранее сообщалось, что новых подтверждённых случаев оспы обезьян в России нет.