Роспотребнадзор рассказал о ситуации с оспой обезьян в России

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В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что новых подтверждённых случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры.
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с оспой обезьян в России
  • РИА Новости

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтверждённых случаев оспы обезьян в России нет», — цитирует ведомство РИА Новости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что предпринимают все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, предотвращения возможности распространения заболевания.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

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