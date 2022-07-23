Роспотребнадзор рассказал о ситуации с оспой обезьян в России

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что новых подтверждённых случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтверждённых случаев оспы обезьян в России нет», — цитирует ведомство РИА Новости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что предпринимают все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, предотвращения возможности распространения заболевания.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.