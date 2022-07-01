Госсекретарь США и президент Палестины обсудили визит лидера Америки на Ближний Восток

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом запланированный визит на Ближний Восток американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Блинкен заявил о поддержке Палестины в вопросах палестино-израильских переговоров, а также подчеркнул необходимость «тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования» обстоятельств гибели журналистки Ширин Абу Акле, имевшей гражданство Америки и Палестины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу о готовности французской стороны содействовать урегулированию отношений с Израилем.

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