Госсекретарь США и президент Палестины обсудили визит лидера Америки на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом запланированный визит на Ближний Восток американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Блинкен заявил о поддержке Палестины в вопросах палестино-израильских переговоров, а также подчеркнул необходимость «тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования» обстоятельств гибели журналистки Ширин Абу Акле, имевшей гражданство Америки и Палестины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу о готовности французской стороны содействовать урегулированию отношений с Израилем.