Госсекретарь США и президент Палестины обсудили визит лидера Америки на Ближний Восток
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
Блинкен заявил о поддержке Палестины в вопросах палестино-израильских переговоров, а также подчеркнул необходимость «тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования» обстоятельств гибели журналистки Ширин Абу Акле, имевшей гражданство Америки и Палестины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу о готовности французской стороны содействовать урегулированию отношений с Израилем.