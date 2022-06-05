Макрон подтвердил президенту Палестины готовность содействовать урегулированию с Израилем
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
В частности, Макрон «выразил сожаление по поводу продолжения политики строительства поселений» со стороны Израиля.
Также французский лидер напомнил Аббасу о «приверженности Франции уважению законных прав палестинцев».
«Президент республики выразил готовность сдерживать любую эскалацию и способствовать возобновлению переговоров с целью достижения справедливого и прочного мира в регионе», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al Jazeera в ходе столкновения израильских сил с палестинцами.
Позднее армия Израиля отказалась открывать уголовное дело по факту гибели журналистки Al Jazeera.