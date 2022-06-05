Макрон подтвердил президенту Палестины готовность содействовать урегулированию с Израилем

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу о готовности французской стороны содействовать урегулированию с Израилем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

В частности, Макрон «выразил сожаление по поводу продолжения политики строительства поселений» со стороны Израиля.

Также французский лидер напомнил Аббасу о «приверженности Франции уважению законных прав палестинцев».

«Президент республики выразил готовность сдерживать любую эскалацию и способствовать возобновлению переговоров с целью достижения справедливого и прочного мира в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al Jazeera в ходе столкновения израильских сил с палестинцами.

Позднее армия Израиля отказалась открывать уголовное дело по факту гибели журналистки Al Jazeera.

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