Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al Jazeera

Министерство информации Палестины обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле.

Об этом сообщает WAFA.

«В нескольких предыдущих случаях израильские оккупанты неоднократно преследовали, ранили и нападали на палестинских журналистов, в том числе на известную журналистку Абу Акле», — сообщает агентство.

Министерство призвало все палестинские, арабские и международные силы объединиться, чтобы убийца журналистки понёс наказание.

Ранее СМИ сообщали, что столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al Jazeera сообщил о гибели журналистки в ходе происходящего.