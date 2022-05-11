Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al Jazeera
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Об этом сообщает WAFA.
«В нескольких предыдущих случаях израильские оккупанты неоднократно преследовали, ранили и нападали на палестинских журналистов, в том числе на известную журналистку Абу Акле», — сообщает агентство.
Министерство призвало все палестинские, арабские и международные силы объединиться, чтобы убийца журналистки понёс наказание.
Ранее СМИ сообщали, что столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al Jazeera сообщил о гибели журналистки в ходе происходящего.