Эксперт оценил заявление верховного комиссара ОБСЕ о языковой политике на Украине

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньера о том, что Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готовит поправки в украинские законы о государственном языке.

«ОБСЕ — это не та организация, которая может что-то диктовать. Но при этом мы имеем две резолюции Совета Европы двух-трёхлетней давности о недопустимости изменений закона об образовании», — сказал Колесниченко.

Как напомнил эксперт, уже есть два решения Конституционного суда, которые, по сути, закрепили, что закон об украинском языке соответствует Конституции, и никто его менять не намерен.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН выразил мнение, что новый состав Верховной рады не будет сопротивляться внесению изменений в этот закон.

«Вполне можно ожидать, что самые одиозные статьи этого закона будут изменены. Конечно, позиция комиссара ОБСЕ тоже имеет значение, но всё будет определяться в Украине», — заявил он.

Ранее Заньер заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.