Эксперт оценил заявление верховного комиссара ОБСЕ о языковой политике на Украине
- Reuters
«ОБСЕ — это не та организация, которая может что-то диктовать. Но при этом мы имеем две резолюции Совета Европы двух-трёхлетней давности о недопустимости изменений закона об образовании», — сказал Колесниченко.
Как напомнил эксперт, уже есть два решения Конституционного суда, которые, по сути, закрепили, что закон об украинском языке соответствует Конституции, и никто его менять не намерен.
В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН выразил мнение, что новый состав Верховной рады не будет сопротивляться внесению изменений в этот закон.
«Вполне можно ожидать, что самые одиозные статьи этого закона будут изменены. Конечно, позиция комиссара ОБСЕ тоже имеет значение, но всё будет определяться в Украине», — заявил он.
Ранее Заньер заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.