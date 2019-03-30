На Украине зафиксировано более 150 нарушений в «день тишины»

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Полиция Украины получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства в «день тишины». Об этом сообщила пресс-служба МВД страны со ссылкой на заместителя главы ведомства Сергея Ярового.
На Украине зафиксировано более 150 нарушений в «день тишины»
  • Reuters

Уточняется, что 79 нарушений связаны с незаконной агитацией, восемь — с подкупом избирателей, два факта — с хулиганством, один — с угрозой физической расправой, а также зафиксировано ещё 69 «других» фактов.

«Все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме. Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий», — приводит пресс-служба МВД слова Ярового. 

Отмечается, что безопасность на участках обеспечивают более 39 тыс. сотрудников правоохранительных органов страны.

Глава ведомства подчеркнул, что оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% полученных сообщений о нарушениях.

Ранее российский МИД призвал ОБСЕ принять меры в связи с высылкой журналистки издания «Украина.ру» Маргариты Бондарь с Украины.

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