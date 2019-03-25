Итальянский журналист рассказал подробности недопуска на Украину

Работающий в Москве журналист итальянского государственного телевидения RAI Марк Иннаро рассказал RT о своей неудачной попытке въехать на Украину, где он планировал освещать президентские выборы и встретиться с представителями политических и религиозных кругов.

«Я уже раньше бывал в Киеве, на этот раз прилетел туда около 12 часов в ночь на понедельник, как обычно через Минск. На пограничном контроле сказали, что нужно нас дополнительно проверить: посидите, подождите, потерпите. Мы прождали 2,5 часа. Потом нас пригласили на беседу с пограничником и с неким человеком в штатском, который, скорее всего, был офицером СБУ», — заявил Иннаро.

По его словам, журналистов стали подробно расспрашивать о целях поездки, в том числе интересовались, бывали ли они в Донбассе, на что те ответили отрицательно.

«Мы им предоставили детали нашей командировки: согласованное интервью с патриархом греко-католиков Святославом Шевчуком в Киеве. Показали электронное письмо от пресс-службы Петра Порошенко, где говорится, что там сделают всё возможное, чтобы нам предоставить интервью с президентом. Сказали, что собираемся во Львов, Луцк и потом в Киев, чтобы наблюдать последние предвыборные дни основных кандидатов: Зеленского, Тимошенко и Порошенко», — рассказал журналист RAI.

В итоге Иннаро не поверили и после ещё двух часов ожидания ему и продюсеру, гражданину России, выдали письменный отказ во въезде на основании того, что журналисты якобы не могут подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины.

Иннаро заверил, что перед поездкой были соблюдены все формальности, а в Центризбиркоме Украины журналистов ждала аккредитация на работу.

«Я мог бы понять, если бы они не дали разрешение моему продюсеру, у которого паспорт России, но я итальянец, тем более журналист. Это практически как забить гол в свои ворота», — отметил он.

В свою очередь, друг Марка Витторио Торрембини, вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей в России, сообщил RT, что журналист не первый раз посещал Украину и всегда работал очень профессионально.

Ранее Торрембини сообщил, что Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения президентских выборов, которые состоятся 31 марта.