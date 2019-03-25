Итальянского журналиста не пустили на Украину

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Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов главы государства, которые состоятся 31 марта.
Итальянского журналиста не пустили на Украину
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Он добавил, что у Иннаро есть аккредитации в МИД Украины.

«После четырёх часов задержания он был отправлен обратно в аэропорт Минска, откуда прилетел. Целью визита на Украину было освещение выборов президента и ряд интервью», — уточнил Торрембини.

По его словам, украинская сторона объяснила своё решение якобы существующей «угрозой для национальной безопасности» страны. 

«МИД Италии уже подготовил ноту протеста», — заключил Торрембини.

По некоторым данным, Иннаро могли не пустить на Украину из-за того, что он живёт в Москве.

Ранее сообщалось, что МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене Александра Щербу из-за решения Киева запретить въезд журналисту Кристиану Вершутцу.

Впоследствии Щерба рассказал, за что Вершутц был «наказан».

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