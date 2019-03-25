Итальянского журналиста не пустили на Украину
- © dpsu.gov.ua
Он добавил, что у Иннаро есть аккредитации в МИД Украины.
«После четырёх часов задержания он был отправлен обратно в аэропорт Минска, откуда прилетел. Целью визита на Украину было освещение выборов президента и ряд интервью», — уточнил Торрембини.
По его словам, украинская сторона объяснила своё решение якобы существующей «угрозой для национальной безопасности» страны.
«МИД Италии уже подготовил ноту протеста», — заключил Торрембини.
По некоторым данным, Иннаро могли не пустить на Украину из-за того, что он живёт в Москве.
Ранее сообщалось, что МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене Александра Щербу из-за решения Киева запретить въезд журналисту Кристиану Вершутцу.
Впоследствии Щерба рассказал, за что Вершутц был «наказан».