Итальянский журналист прокомментировал ситуацию с недопуском на Украину
- Reuters
«Это гол в свои ворота», — заявил он, давая оценку инциденту.
При этом Иннаро добавил, что его аккредитация на выборы в ЦИК Украины была готова, в понедельник, 25 марта, журналист собирался забрать необходимые для работы документы.
В настоящее время он находится в Москве.
Ранее вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения президентских выборов, которые состоятся 31 марта.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.