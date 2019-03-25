Итальянский журналист прокомментировал ситуацию с недопуском на Украину

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Журналист итальянского государственного телевидения RAI Марк Иннаро, которого не пустили на Украину для освещения президентской кампании, в беседе с РИА Новости прокомментировал ситуацию.
Итальянский журналист прокомментировал ситуацию с недопуском на Украину
  • Reuters

«Это гол в свои ворота», — заявил он, давая оценку инциденту.

При этом Иннаро добавил, что его аккредитация на выборы в ЦИК Украины была готова, в понедельник, 25 марта, журналист собирался забрать необходимые для работы документы. 

В настоящее время он находится в Москве.

Ранее вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

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