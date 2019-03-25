Россия не отправит на Украину наблюдателей в рамках БДИПЧ ОБСЕ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию вокруг недопуска российских наблюдателей в рамках миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ к выборам президента Украины. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ведомства.

«На днях стало известно, что ЦИК Украины приняла нелегитимное решение — отказала БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами в этой стране», — указано в тексте.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобная политика украинской стороны является дискриминационной, и отметили, что в складывающихся условиях Москва «вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину» с целью обеспечить безопасность россиян.

«Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов», — указали в МИД.

Ранее украинская Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан России международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию.