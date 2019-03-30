МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку российской журналистки с Украины

Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ и неправительственные правозащитные структуры отреагировать на действия украинских властей, нарушающие права журналистов и подавляющие свободу слова.

«Очередным свидетельством этому стало принятое на днях решение украинских правоохранительных органов о высылке из страны корреспондента издания «Украина.ру» Маргариты Бондарь, которую они голословно обвинили в якобы «необъективном освещении общественно-политической ситуации, распространении недостоверных и провокационных материалов, разжигании межнациональной розни», — говорится в сообщении российского МИД.

Там добавили, что «под тотальный запрет попали десятки средств массовой информации из России».

«Всё чаще репрессиям подвергаются и журналисты других стран, в частности, Австрии и Италии», — отметили в ведомстве.

Таким образом, подчёркивается в сообщении, «маховик репрессий» в отношении СМИ на Украине набирает обороты.

Ранее журналист итальянского государственного телевидения Rai Марк Иннаро, работающий в Москве, рассказал RT о своей неудачной попытке въехать на Украину, где он планировал освещать президентские выборы и встретиться с представителями политических и религиозных кругов.