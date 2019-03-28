Бойко пообещал снять запрет на российские соцсети в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил, что снимет запрет на российские соцсети в стране в случае победы на выборах.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте фракции.

Отмечается, что вместе с этим Бойко заявил, что снимет ограничения на показ российских и советских фильмов на Украине.

«Моя цель — вернуть украинцам мир и вернуть украинцам свободу. Не может быть свободной и демократической страна, где запрещают культовые и любимые всеми фильмы. Граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться. Поэтому после выборов мы отменим все запреты, введённые за последние пять лет на ТВ и в интернете, в кинотеатрах и на книжных рынках», — сказал он.

Бойко, что в эпоху интернета подобные запреты не только нарушают права людей, но и просто бессмысленны.

Уточняется, что таким образом он прокомментировал информацию об очередном запрете изданных в России книг, включая «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.

Ранее Бойко заявил о необходимости диалога с жителями Донбасса.