Бойко пообещал снять запрет на российские соцсети в случае победы на выборах

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил, что снимет запрет на российские соцсети в стране в случае победы на выборах.
Бойко пообещал снять запрет на российские соцсети в случае победы на выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте фракции.

Отмечается, что вместе с этим Бойко заявил, что снимет ограничения на показ российских и советских фильмов на Украине.

«Моя цель — вернуть украинцам мир и вернуть украинцам свободу. Не может быть свободной и демократической страна, где запрещают культовые и любимые всеми фильмы. Граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться. Поэтому после выборов мы отменим все запреты, введённые за последние пять лет на ТВ и в интернете, в кинотеатрах и на книжных рынках», — сказал он.

Бойко, что в эпоху интернета подобные запреты не только нарушают права людей, но и просто бессмысленны. 

Уточняется, что таким образом он прокомментировал информацию об очередном запрете изданных в России книг, включая «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.

Ранее Бойко заявил о необходимости диалога с жителями Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить