Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины

Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.

«В сегодняшнем виде «Нафтогаз» не нужен. Это вред и беда для страны», — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина». Он подчеркнул, что компания, которая приносит около 10% ВВП страны, должна напрямую управляться государством. Вместо этого, по словам Бойко, «Нафтогаз» оказался под управлением «команды манипуляторов». При этом, как отметил политик, в наблюдательный совет организации входят граждане других государств. Ранее Бойко призвал власти Украины к диалогу с жителями Донбасса.