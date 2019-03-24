Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
«В сегодняшнем виде «Нафтогаз» не нужен. Это вред и беда для страны», — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».
Он подчеркнул, что компания, которая приносит около 10% ВВП страны, должна напрямую управляться государством.
Вместо этого, по словам Бойко, «Нафтогаз» оказался под управлением «команды манипуляторов».
При этом, как отметил политик, в наблюдательный совет организации входят граждане других государств.
Ранее Бойко призвал власти Украины к диалогу с жителями Донбасса.