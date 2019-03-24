Бойко заявил о необходимости диалога с жителями Донбасса

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что решение конфликта в Донбассе необходимо искать в диалоге с населением региона.

«Надо вести чёткий и честный разговор с обществом... и так, в конечном счёте, получать поддержку людей», — сказал он в беседе с телеканалом «112 Украина».

Политик подчеркнул, что других вариантов решения конфликта в регионе, по его мнению, нет. 

Ранее Бойко после встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил о намерении продолжить переговоры с Москвой для улучшения экономических отношений России и Украины.

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