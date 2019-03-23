Бойко заявил о правомерности своего визита в Москву

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что во время визита в Россию вместе с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком не нарушил ни одного закона и действовал в интересах украинцев.

«Мы обеспечим людей работой, дадим нормальные тарифы и дадим возможность продолжать транзит газа по территории Украины. Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и её граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения», — приводит слова Бойко пресс-служба партии.

Он также выразил уверенность в правильности и важности прошедшей в Москве встречи.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в желании посадить Украину «на газовую иглу».

22 марта в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с Бойко и Медведчуком.