Эксперт прокомментировал призыв Порошенко принять закон об «агентах влияния» России
- РИА Новости
«Идёт закручивание гаек, диктатура усиливается, и под предлогом того, что действуют «агенты влияния», пятая колонна, принимаются меры, которые направлены на подавление какого-либо проявления мыслей, которые отличны от мыслей Порошенко и всей сегодняшней украинской власти», — отметил политолог.
Дудчак связал заявление президента Украины с предвыборной кампанией.
«Это связано с тем, что идёт предвыборная кампания. Кроме того, что они борются с «внешними угрозами», у них ещё идёт внутривидовая борьба со своими коллегами по цеху. Теперь нужно ограничить и их тоже в доступе к средствам массовой информации. В первую очередь это борьба с инакомыслием во всех её проявлениях», — сказал он.
Ранее Пётр Порошенко выступил в поддержку принятия закона о принудительной регистрации средств массовой информации, которые принадлежат России.