Эксперт прокомментировал призыв Порошенко принять закон об «агентах влияния» России

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал призыв украинского лидера Петра Порошенко в ходе выступления в Раде принять закон о регистрации «агентов влияния» России.

«Идёт закручивание гаек, диктатура усиливается, и под предлогом того, что действуют «агенты влияния», пятая колонна, принимаются меры, которые направлены на подавление какого-либо проявления мыслей, которые отличны от мыслей Порошенко и всей сегодняшней украинской власти», — отметил политолог.

Дудчак связал заявление президента Украины с предвыборной кампанией.

«Это связано с тем, что идёт предвыборная кампания. Кроме того, что они борются с «внешними угрозами», у них ещё идёт внутривидовая борьба со своими коллегами по цеху. Теперь нужно ограничить и их тоже в доступе к средствам массовой информации. В первую очередь это борьба с инакомыслием во всех её проявлениях», — сказал он.

Ранее Пётр Порошенко выступил в поддержку принятия закона о принудительной регистрации средств массовой информации, которые принадлежат России.