Лукашенко: участники СВО понимают, что Минск не будет направлять туда военных
Говоря о состоявшейся в Москве во время празднования Дня Победы встрече с участниками СВО, белорусский лидер отметил, что у них хорошее настроение.
«Очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: «Ребята, мы туда ехать не собираемся». Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает», — рассказал он на кадрах видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».
Ранее Лукашенко заявил, что прошедший в Москве парад в честь Дня Победы был организован «умно, тонко и в точку».