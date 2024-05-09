RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко: участники СВО понимают, что Минск не будет направлять туда военных

Короткая ссылка
Бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, понимают, что Минск не будет направлять туда военнослужащих, однако считают, что белорусов там «не хватает». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Говоря о состоявшейся в Москве во время празднования Дня Победы встрече с участниками СВО, белорусский лидер отметил, что у них хорошее настроение.

«Очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: «Ребята, мы туда ехать не собираемся». Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает», — рассказал он на кадрах видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

Ранее Лукашенко заявил, что прошедший в Москве парад в честь Дня Победы был организован «умно, тонко и в точку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить