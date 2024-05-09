Лукашенко: участники СВО понимают, что Минск не будет направлять туда военных

Бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, понимают, что Минск не будет направлять туда военнослужащих, однако считают, что белорусов там «не хватает». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Говоря о состоявшейся в Москве во время празднования Дня Победы встрече с участниками СВО, белорусский лидер отметил, что у них хорошее настроение.

«Очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: «Ребята, мы туда ехать не собираемся». Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает», — рассказал он на кадрах видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

Ранее Лукашенко заявил, что прошедший в Москве парад в честь Дня Победы был организован «умно, тонко и в точку».