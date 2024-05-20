Небензя: мирное урегулирование по Украине всё ещё возможно
- AP
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Выступая на заседании Совбеза ООН, он отметил, что для этого необходимо устранить первоначальные причины, спровоцировавшие начало специальной военной операции.
«Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована», — сказал он.
Ещё одним условием Небензя назвал обеспечение в полной мере прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.
Также в ходе своего выступления Небензя подчеркнул, что у Запада нет оружия, способного помочь ВСУ переломить ситуацию на поле боя.