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Небензя: мирное урегулирование по Украине всё ещё возможно

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Урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путём всё ещё возможно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: мирное урегулирование по Украине всё ещё возможно
  • AP
  • © Mary Altaffer

Выступая на заседании Совбеза ООН, он отметил, что для этого необходимо устранить первоначальные причины, спровоцировавшие начало специальной военной операции.

«Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована», — сказал он.

Ещё одним условием Небензя назвал обеспечение в полной мере прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.

Также в ходе своего выступления Небензя подчеркнул, что у Запада нет оружия, способного помочь ВСУ переломить ситуацию на поле боя.

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