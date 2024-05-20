Небензя: мирное урегулирование по Украине всё ещё возможно

Урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путём всё ещё возможно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совбеза ООН, он отметил, что для этого необходимо устранить первоначальные причины, спровоцировавшие начало специальной военной операции.

«Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована», — сказал он.

Ещё одним условием Небензя назвал обеспечение в полной мере прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.

Также в ходе своего выступления Небензя подчеркнул, что у Запада нет оружия, способного помочь ВСУ переломить ситуацию на поле боя.