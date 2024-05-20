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Жителя Москвы оштрафовали за волосы, покрашенные в жёлтый и голубой

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Тверской суд Москвы оштрафовал жителя города из-за окрашенных в цвета флага Украины волос.
Жителя Москвы оштрафовали за волосы, покрашенные в жёлтый и голубой
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что Нетёсов С.А. демонстрировал средство агитации в виде окрашенных в цвета украинского флага волос, привлекая внимание неограниченного круга лиц и СМИ.

Так, он совершил действия, направленные на дискредитацию использования ВС России.

Мужчина не явился в суд и в письменном объяснении сообщил, что не поддерживает ни украинский режим, ни спецоперацию российской армии и своей причёской ничего не хотел выразить.

Сумма штрафа не уточняется.

За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

14 мая официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве был задержан блогер за угрозы в адрес участников СВО.

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