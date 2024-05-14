RT в Telegram
Подпишись

В Москве задержали блогера, оскорблявшего участников спецоперации

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве был задержан блогер за угрозы в адрес участников СВО.
В Москве задержали блогера, оскорблявшего участников спецоперации
  • РИА Новости

Как она написала в Telegram, сотрудники полиции по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, оскорблявшего, а также угрожавшего участникам специальной военной операции во время стрима.

«36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области задержан в г. Зеленограде и доставлен в ОМВД России по району Крюково г. Москвы для дальнейшего разбирательства», — сообщила она.

Уточняется, что по факту происшествия прошёл обыск, в ходе которого были изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК России», — отметила Волк.

Ранее Волк сообщила, что полиция проверяет высказывания жителя Волгограда на дискредитацию ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить