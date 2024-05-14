В Москве задержали блогера, оскорблявшего участников спецоперации

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве был задержан блогер за угрозы в адрес участников СВО.

Как она написала в Telegram, сотрудники полиции по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, оскорблявшего, а также угрожавшего участникам специальной военной операции во время стрима.

«36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области задержан в г. Зеленограде и доставлен в ОМВД России по району Крюково г. Москвы для дальнейшего разбирательства», — сообщила она.

Уточняется, что по факту происшествия прошёл обыск, в ходе которого были изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК России», — отметила Волк.

Ранее Волк сообщила, что полиция проверяет высказывания жителя Волгограда на дискредитацию ВС России.