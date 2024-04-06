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Полиция проверяет высказывания жителя Волгограда на дискредитацию ВС России

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Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция проверяет высказывания жителя Волгограда на дискредитацию ВС России.
Полиция проверяет высказывания жителя Волгограда на дискредитацию ВС России
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram.

«В результате оперативных мероприятий полицейскими установлено, что участником видеоролика является 29-летний житель города Волгограда. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию», — говорится в заявлении.

Блогер Павел Прокудин ранее назвал российских военных «пушечным мясом». Он заявил, что участники СВО «не должны жить», поскольку «толку от них нет».

Ранее блогершу, которая оскорбила российских военнослужащих во время стрима, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Она признала свою вину в дискредитации ВС России.

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