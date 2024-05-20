МИД КНР высоко оценил роль Раиси и Абдоллахияна в сближении Тегерана и Пекина

Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел исламской республики Амир Абдоллахиян играли большую роль в укреплении стратегического партнёрства между Тегераном и Пекином.

Об этом в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана заявил заместитель главы МИД Китая Ма Чжаосюй.

Как сообщает ТАСС, Ма Чжаосюй отметил, что Раиси работал над укреплением и углублением стратегического партнёрства, в то время как усилия Абдоллахияна были направлены на продвижение соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами сроком на 25 лет.

Ранее сообщалось, что память погибших при крушении вертолёта Раиси и Абдоллахияна почтил минутой молчания Совет Безопасности ООН.