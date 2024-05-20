Режим ЧС ввели в лесах Забайкальского края из-за пожароопасной обстановки
- РИА Новости
Он отметил, что в Забайкальском крае наблюдается недопустимый и аномальный уровень пожаров. И в большинстве случаев, по словам Осипова, речь идёт о поджогах.
«В крае введён режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнём запрещены. Все мы обязаны беречь природу, дома и жизни людей», — написал губернатор в личном Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в ряде регионов.