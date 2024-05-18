Путин назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в ряде регионов

Ситуация с паводками и пожарами, которую можно наблюдать в некоторых регионах России, является «горячей». Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

В ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым Путин подчеркнул, что эта тема является основной на текущий момент.

«У нас несколько тем. Давайте начнём с основном, с текущей, самой горячей в прямом смысле этого слова. У нас паводки ещё не закончились, хотел бы услышать ваш доклад по поводу того, что происходит в этих регионах», — заявил российский лидер, добавив, что в некоторых регионах также складывается пожароопасная ситуация.

Ранее сообщалось о режиме повышенной готовности, который ввели в Сургуте из-за ситуации с паводками.