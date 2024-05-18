Путин проводит встречу с главой МЧС и министром природных ресурсов

Президент Владимир Путин проводит встречу с главой МЧС и министром природных ресурсов Александром Куренковым и Александром Козловым по вопросам ликвидации и предупреждения ЧС в России.

globallookpress.com

Встреча проводится в Кремле. Как отметил президент, в России ещё не закончились паводки и в то же время складывается пожароопасная ситуация. Путин попросил министров сообщить, какие есть прогнозы по данным ситуациям.