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Путин проводит встречу с главой МЧС и министром природных ресурсов

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Президент Владимир Путин проводит встречу с главой МЧС и министром природных ресурсов Александром Куренковым и Александром Козловым по вопросам ликвидации и предупреждения ЧС в России.
Путин проводит встречу с главой МЧС и министром природных ресурсов
  • globallookpress.com

Встреча проводится в Кремле.

Как отметил президент, в России ещё не закончились паводки и в то же время складывается пожароопасная ситуация.

Путин попросил министров сообщить, какие есть прогнозы по данным ситуациям.

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