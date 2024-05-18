Путин проводит встречу с главой МЧС и министром природных ресурсов
Президент Владимир Путин проводит встречу с главой МЧС и министром природных ресурсов Александром Куренковым и Александром Козловым по вопросам ликвидации и предупреждения ЧС в России.
- globallookpress.com
Встреча проводится в Кремле.
Как отметил президент, в России ещё не закончились паводки и в то же время складывается пожароопасная ситуация.
Путин попросил министров сообщить, какие есть прогнозы по данным ситуациям.
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