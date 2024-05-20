IRNA: причиной крушения вертолёта с Раиси стала техническая неисправность
- AP
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Об этом информирует агентство IRNA.
В материале сказано, что Раиси принял мученическую смерть в результате падения вертолёта, произошедшего в результате технической неисправности вертолёта.
Ранее иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной крушения вертолёта Раиси стала плохая погода.
Позже он сообщил, что точные причины крушения вертолёта Раиси установит спецкомиссия.