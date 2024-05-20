IRNA: причиной крушения вертолёта с Раиси стала техническая неисправность

Причиной крушения вертолёта, на борту которого был иранский лидер Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность.

Об этом информирует агентство IRNA.

В материале сказано, что Раиси принял мученическую смерть в результате падения вертолёта, произошедшего в результате технической неисправности вертолёта.

Ранее иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной крушения вертолёта Раиси стала плохая погода.

Позже он сообщил, что точные причины крушения вертолёта Раиси установит спецкомиссия.