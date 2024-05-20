МИД КНР: Пекин ценит позицию Москвы по Тайваню

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Пекин ценит позицию Москвы по Тайваню.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня на Тайване состоялась так называемая церемония инаугурации. Следует отметить, что как бы ни менялась ситуация на Тайване, это не может изменить тот неопровержимый факт, что Тайвань является частью Китая, и не сможет помешать исторической тенденции к неизбежному воссоединению Китая», — сказал Ван И на полях СМИД ШОС в Астане.

Он выразил уверенность, что Россия продолжит оказывать КНР твёрдую поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы Китая.

Ранее в МИД России заявили, что «инаугурация» на Тайване — неуважение к суверенитету других стран.