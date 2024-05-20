МИД России: «инаугурация» на Тайване — неуважение к суверенитету других стран

«Инаугурацию президента» Лай Циндэ на Тайване Россия расценивает как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, заявили в МИД России.

«Сепаратистские силы острова, подогреваемые странами Запада во главе с США, создают информационный фон для внесения разлада в отношения между обоими берегами Тайваньского пролива», — сказала представитель российского министерства Мария Захарова.

Кроме того, Москва видит, что Вашингтон и его сателлиты продолжают нагнетать обстановку в Тайваньском проливе, а также целенаправленно подрывают стабильность и безопасность в АТР.

Захарова подчеркнула, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, добавив, что Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Министерство коммерции КНР ранее внесло в список ненадёжных организаций три американские компании за продажу вооружений Тайваню.