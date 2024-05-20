МИД России: «инаугурация» на Тайване — неуважение к суверенитету других стран
- РИА Новости
«Сепаратистские силы острова, подогреваемые странами Запада во главе с США, создают информационный фон для внесения разлада в отношения между обоими берегами Тайваньского пролива», — сказала представитель российского министерства Мария Захарова.
Кроме того, Москва видит, что Вашингтон и его сателлиты продолжают нагнетать обстановку в Тайваньском проливе, а также целенаправленно подрывают стабильность и безопасность в АТР.
Захарова подчеркнула, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, добавив, что Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.
Министерство коммерции КНР ранее внесло в список ненадёжных организаций три американские компании за продажу вооружений Тайваню.