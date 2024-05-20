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МИД России: «инаугурация» на Тайване — неуважение к суверенитету других стран

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«Инаугурацию президента» Лай Циндэ на Тайване Россия расценивает как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, заявили в МИД России.
МИД России: «инаугурация» на Тайване — неуважение к суверенитету других стран
  • РИА Новости

«Сепаратистские силы острова, подогреваемые странами Запада во главе с США, создают информационный фон для внесения разлада в отношения между обоими берегами Тайваньского пролива», — сказала представитель российского министерства Мария Захарова.

Кроме того, Москва видит, что Вашингтон и его сателлиты продолжают нагнетать обстановку в Тайваньском проливе, а также целенаправленно подрывают стабильность и безопасность в АТР.

Захарова подчеркнула, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, добавив, что Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Министерство коммерции КНР ранее внесло в список ненадёжных организаций три американские компании за продажу вооружений Тайваню.

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