RT в Telegram
Подпишись

Китай ввёл санкции против трёх компаний США из-за поставок вооружений Тайваню

Короткая ссылка
Министерство коммерции КНР внесло в список ненадёжных организаций три американские компании за продажу вооружений Тайваню.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся против General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security.

Целью данных действий, как заявили в министерстве, является «защита суверенитета, безопасности и интересов развития страны».

Сообщается, что указанным компаниям запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в стране. Кроме того, руководителям компаний запрещён въезд в КНР.

Ранее Госсовет КНР потребовал от США прекратить вооружать Тайвань.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И, что Вашингтон не поддерживает идею независимости Тайваня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить