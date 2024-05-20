Китай ввёл санкции против трёх компаний США из-за поставок вооружений Тайваню

Министерство коммерции КНР внесло в список ненадёжных организаций три американские компании за продажу вооружений Тайваню.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся против General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security.

Целью данных действий, как заявили в министерстве, является «защита суверенитета, безопасности и интересов развития страны».

Сообщается, что указанным компаниям запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в стране. Кроме того, руководителям компаний запрещён въезд в КНР.

Ранее Госсовет КНР потребовал от США прекратить вооружать Тайвань.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И, что Вашингтон не поддерживает идею независимости Тайваня.