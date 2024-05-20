Китай ввёл санкции против трёх компаний США из-за поставок вооружений Тайваню
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что ограничительные меры вводятся против General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security.
Целью данных действий, как заявили в министерстве, является «защита суверенитета, безопасности и интересов развития страны».
Сообщается, что указанным компаниям запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в стране. Кроме того, руководителям компаний запрещён въезд в КНР.
Ранее Госсовет КНР потребовал от США прекратить вооружать Тайвань.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И, что Вашингтон не поддерживает идею независимости Тайваня.