Правительство поддержало признание супругами погибших на СВО сожителей
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв, правительство вместе с этим предложило дополнить документ положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми.
Также в кабмине считают, что важно установливать факт существования «брачных отношений» до наступления смерти и пропажи одного из лиц, потому что такие отношения могли быть прекращены ранее по обоюдному или одностороннему решению.
В апреле президент Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.