Правительство поддержало признание супругами погибших на СВО сожителей

Российское правительство поддержало законопроект, который позволит признавать супругами граждан, если один из них погиб или пропал без вести во время участия в специальной военной операции на Украине, а их отношения не были зарегистрированы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв, правительство вместе с этим предложило дополнить документ положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми.

Также в кабмине считают, что важно установливать факт существования «брачных отношений» до наступления смерти и пропажи одного из лиц, потому что такие отношения могли быть прекращены ранее по обоюдному или одностороннему решению.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.