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Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.
Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации.

Данный документ вносит изменения в Трудовой кодекс России. Уточняется, что работодатель по своей инициативе не может уволить вдов СВО в течение одного года с момента гибели супруга при условии, что они не вступили в новый брак. Аналогичные условия вводятся и для вдовцов, у которых жена-военный погибла в зоне СВО.

Как уточняет ТАСС, исключением из закона являются ликвидация организации и неоднократное неисполнения работником без уважительных причин своих трудовых обязанностей, а также совершение им аморального проступка, если он выполняет воспитательные функции.

Ранее Госдума приняла закон о запрете в течение года увольнять вдов участников СВО.

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