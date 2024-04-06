Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение в течение года вдов участников военной спецоперации на Украине.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Данный документ вносит изменения в Трудовой кодекс России. Уточняется, что работодатель по своей инициативе не может уволить вдов СВО в течение одного года с момента гибели супруга при условии, что они не вступили в новый брак. Аналогичные условия вводятся и для вдовцов, у которых жена-военный погибла в зоне СВО.

Как уточняет ТАСС, исключением из закона являются ликвидация организации и неоднократное неисполнения работником без уважительных причин своих трудовых обязанностей, а также совершение им аморального проступка, если он выполняет воспитательные функции.

Ранее Госдума приняла закон о запрете в течение года увольнять вдов участников СВО.