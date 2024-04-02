Госдума приняла закон о запрете в течение года увольнять вдов участников СВО
- РИА Новости
Как отметил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, исключением станут ситуации, связанные с повторным вступлением в брак или неоднократными грубыми нарушениями трудовой дисциплины.
«Необходимо сделать всё, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены», — приводятся слова Володина в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать на портале госуслуг раздел о льготах для бойцов СВО.