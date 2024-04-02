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Госдума приняла закон о запрете в течение года увольнять вдов участников СВО

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Работодателям в России запретят увольнять по личной инициативе вдов участников СВО в течение года с момента гибели супруга. Соответствующий закон приняла на пленарном заседании 2 марта Государственная дума.
Госдума приняла закон о запрете в течение года увольнять вдов участников СВО
  • РИА Новости

Как отметил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, исключением станут ситуации, связанные с повторным вступлением в брак или неоднократными грубыми нарушениями трудовой дисциплины.

«Необходимо сделать всё, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены», — приводятся слова Володина в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать на портале госуслуг раздел о льготах для бойцов СВО.

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